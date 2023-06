Stabbia, un giardino in memoria di mauro Cordeschi

La sua storia di coraggio e cuore ha raggiunto anche Rai 1, ospitata dal programma “Oggi è un altro giorno” ed ha raggiunto il cuore di molti e, soprattutto, di tante mamme che, come lei, hanno perso un figlio. Giovanna Carboni è una madre di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, che ha donato gli organi del figlio Mauro. Questo suo gesto ha permesso di salvare numerose vite umane.

“Il mio sogno di mamma sarebbe vedere il giardino dove Mauro era felice, dove si è innamorato per la prima volta e dove incontrava gli amici- ha detto Giovanna nel programma “Oggi è un altro giorno”- intitolato a lui, perché le generazioni di oggi e quelle di domani sappiano della sua generosità e del suo esempio positivo. Amava far star bene gli altri e anche l’ultimo mio gesto va in questa direzione”.

L’intitolazione del giardino di Stabbia, in provincia di Firenze, resa possibile dall’impegno concreto di del Comune di Cerreto Guidi con il sindaco, Simona Rossetti, in collaborazione con AIDO, è in programma per lunedì 26 giugno alle 17 e vede invitati, oltre alla famiglia di Mauro e agli amici, tutta la comunità.

“Sarà una giornata di festa come avrebbe voluto Mauro- continua la madre- e non mancheranno le altre mamme, con cui abbiamo scritto il libro “Lettere senza confini”, curato da Gaia Simonetti, che raccoglie le lettere ai nostri figli.

La parte musicale sarà gestita da Paola e Massimo, genitori di Michela, che ha perso la vita sotto i colpi della violenza. Condividere un dolore senza fine come la perdita di un figlio, è capirsi e soprattutto farsi forza per andare avanti. Le mamme del libro, Gaia, Stefy, Stefania, Laura e la stessa Paola sono la mia seconda famiglia”.

