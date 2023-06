Successo (e emozioni) per il progetto 'Universi solidali' a Fucecchio

Il 21 giugno al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio si è concluso il progetto US #UniversiSolidali con una serata emozionante e coinvolgente che ha visto come protagonisti Matteo, Kevin, Vittorio, Elisa, Alessandra, Gabriele, Rayan, Cassandra e Sergio che si sono esibiti con un entusiasmo contagioso sul palcoscenico.

US - #UniversiSolidali è stato un percorso gratuito di teatro, musica e danza, di inclusione e condivisione, per i ragazzi disabili e non del territorio del Comune di Fucecchio, organizzato dal Teatrino dei Fondi con il Comune di Fucecchio, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd.

Dichiara il direttore artistico Enrico Falaschi: “Us – #UniversiSolidali è un progetto che ha visto protagonisti ragazze e ragazzi adolescenti, disabili e non, che hanno condiviso la passione di vivere insieme le proprie emozioni, sperimentando l’espressione libera e creativa, attraverso il teatro, che è un luogo di crescita e di inclusione”.

L’attività è iniziata nelle scuole secondarie di primo Grado del Comune di Fucecchio, Montanelli Petrarca, dove gli studenti hanno preso confidenza con i linguaggi artistici e gradualmente si sono avvicinati alla pratica teatrale, stabilendo relazioni di fiducia, fondamentali per costruire un percorso di condivisione. Le discipline artistiche sono state fondamentali per la scoperta della propria autonomia, del proprio corpo, della propria voce.

Il percorso è proseguito al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, dove, come in un viaggio, i giovani sono stati guidati con entusiasmo e professionalità da educatori specializzati in laboratori di teatro, musica e danza creativa, per esprimersi in luogo magico in cui ogni singola persona può essere valorizzata per le proprie capacità

Fonte: Ufficio Stampa