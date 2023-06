Trapianti con cellule staminali, condannato in Svezia chirurgo toscano

Il chirurgo Paolo Macchiarini, ex primario a Careggi, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere in Svezia. Il medico di Viareggio avrebbe fatto trapianti sperimentali di trachea con cellule staminali su due uomini e una donna, poi deceduti. I fatti risalgono agli anni tra il 2011 e il 2014.

Secondo la Corte d'Appello di Svea, in Svezia, Macchiarini avrebbe causato danni fisici e sofferenze ai pazienti, che avrebbero potuto vivere per un tempo non trascurabile senza gli interventi, sempre secondo le dichiarazioni della corte.

Macchiarini non è accusato di aver ucciso le tre persone, ma avrebbe operato in modo inappropriato. L'avvocato ha annunciato ricorso.