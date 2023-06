Trovato a Carmignano con pistole ad aria compressa e banconote false, arrestato

Ai carabinieri di Carmignano è giunta voce che un 28enne del posto avesse una pistola detenuta illegalmente con tanto di munizioni. E' partita dunque la perquisizione e in casa del giovane, in uno zainetto, è stata trovata una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, e abilmente modificata in modo tale da renderla idonea a sparare proiettili da 9 mm.

L’arma è risultata priva di matricola e di ogni elemento distintivo. Nello zaino c'erano anche complessivamente 88 proiettili di cui 10 inseriti nel caricatore dell’arma, pronto all’uso, ed un coltello a serramanico a scatto della lunghezza di 30 cm.

Tra i vestiti nel comodino è stata trovata una busta contenente 4 banconote da cinque euro false, mentre in un baule venivano trovati una seconda pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, e numerosi pallini, un tirapugni ed un secondo coltello a serramanico, un imballaggio contenente numerose fotocopie di banconote da 50 euro, oltre due smartphone di cui non si possa escludere la provenienza illecita. Infine è stato trovato un bottino di oltre mille euro, ritenuti legati alle banconote false. Tutto è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato per la detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di banconote contraffatte. Adesso si trova nel carcere di Prato a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale.