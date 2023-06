L'Accademia degli Euteleti di San Miniato compie due secoli di vita

’Accademia degli Euteleti di San Miniato celebra i primi 200 anni di vita. Iniziative editoriali, conferenze, concerti si articoleranno dal prossimo 30 giugno fino ad ottobre, mese in cui l’istituzione fu fondata nel 1822.

Il programma di festeggiamenti dei primi due secoli di attività di questa storica realtà scientifico-culturale sanminiatese è stato presentato questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze, sede della presidenza della giunta regionale. All’appuntamento di presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente dell’Accademia Luca Macchi, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini.

L’Accademia è un sodalizio scientifico-culturale che nasce dalle ceneri dell’ “Accademia degli Affidati”, in seguito ribattezzata “dei Rinati”, su iniziativa di alcuni eruditi della città. Tra questi ultimi Pietro Bagnoli, già istitutore del Granduca di Toscana Leopoldo II, poeta ed esperto grecista, eletto presidente perpetuo onorario. La scelta dell’appellativo “Euteleti” richiama l’obiettivo di riunire “uomini che agiscono con propria volontà, indipendentemente da obblighi o costrizioni esterne, verso un buon fine”.

L’Accademia, che in passato ha annoverato come soci corrispondenti anche Alessandro Manzoni e Giosuè Carducci, ha acquisito nel corso del tempo un carattere generalista aggiungendo agli interessi nelle Lettere quelli nelle Scienze e nelle Arti. Nel Novecento, si organizza con la stampa del “Bollettino” periodico, rimasto da oltre cento anni strumento di comunicazione con i soci e luogo privilegiato per la pubblicazione di ricerche che spaziano in tutti i campi del sapere.

Oggi è una delle istituzioni di riferimento per il fermento culturale di San Miniato. I suoi archivi e la sua sede, Palazzo Migliorati, e fanno parte del locale sistema museale.

Primo appuntamento con le celebrazioni, realizzate con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, è il 30 giugno, quando a Palazzo Grifoni di San Miniato sarà presentato il volume monografico “Accademia degli Euteleti 1822 – 2022” (Edifir, 2023) con il professore Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili. Tra settembre e ottobre, sono previste una serie di conferenze che verteranno sulle discipline di indagine tipiche dell’Accademia degli Euteleti dalla storia alle lettere, alle scienze, alle arti, realizzate in collaborazione con altre istituzioni tra cui la Diocesi di San Miniato e l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

A chiudere il programma di eventi sabato 14 ottobre alle 21.30 il concerto dei Maestri Antonio e Sara Galanti che si esibiranno nell’Auditorium della Cassa di Risparmio di San Miniato in piazza Buonaparte, eseguendo musiche di Franz Schubert e Johann Nepomuk Hummel, e in prima assoluta una composizione dello stesso maestro Galanti.

“L’Accademia degli Euteleti – ha affermato il presidente Eugenio Giani - è una straordinaria istituzione culturale di cui sono orgoglioso di far parte. I duecento anni che ha alle spalle non gli impediscono di essere presenza viva e operosa nel presente e sono certo che l’Accademia saprà proiettarsi verso il futuro. La sua volontà, libera come suggerisce il nome, nell’associarsi intorno alla cultura, è linfa vitale che auspico possa ravvivare sempre di più le nostre comunità”.

"L’Accademia degli Euteleti – ha dichiarato il presidente dell’Accademia Luca Macchi - è giunta al traguardo dei Duecento anni di vita e attività e li porta evidenti negli anelli concentrici del suo tronco di pianta secolare. È infatti dal 1822 che il nostro sodalizio ha assunto il nome attuale e coniato il suo stemma con il cavallo senza briglie accorrente alla mèta con il motto ‘akéntetos pherénikos’”. “In questo anniversario – ha proseguito - sento il dovere di esprimere un ringraziamento a tutti gli Euteleti di questi due secoli per il loro impegno che ha permesso all’Accademia di giungere a questo importante traguardo. Agli Euteleti di oggi il compito di continuare sull’esempio di chi li ha preceduti. Un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per l’apporto alle manifestazioni dei Duecento anni dell’Accademia”.

Il primo cittadino di San Miniato Simone Giglioli si è detto “molto onorato di essere il sindaco di San Miniato nel momento in cui l’Accademia raggiunge il traguardo dei 200 anni dalla fondazione”. “Gli Euteleti – ha aggiunto Giglioli - sono sempre stati un luogo di elaborazione del pensiero e rappresentano un’istituzione che fa sì che il nostro comune sia davvero città di cultura”.

“La missione della Fondazione è lo sviluppo del territorio sul piano sociale, economico, ma principalmente sul fronte culturale – ha osservato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini -. Per questo è naturale il legame con tutti gli istituti che fanno cultura. In particolare con l’Accademia degli Euteleti che è un gioiello delle attività culturali di San Miniato e di tutto il comprensorio". "Un legame tra la Fondazione e l’Accademia - ha concluso Guicciardini Salini - ancora più stretto considerato il fatto che proprio dagli Euteleti fondatori nasce l’idea di creare quella che sarà la Cassa di risparmio di San Miniato”.

Info e contatti: accademiaeuteleti@gmail.com

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa