Atti vandalici alla sede della Lega di Firenze,in viale Corsica, imbrattata da ignoti con frasi scritte in rosso.

“Ancora una volta, la terza nel giro di otto mesi, la sede della Lega di Firenze è stata fatta oggetto di vandalismi. Dopo le scritte offensive e intimidatorie di ottobre e dicembre, nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha pensato bene di ribadire il suo particolare concetto di democrazia, vergando offese e minacce contro il segretario Salvini e la Lega, la cui colpa è battersi per la legalità e la sicurezza dei cittadini e contro le occupazioni abusive. Un impegno per Firenze e per i fiorentini che non si arresterà certo davanti all’intolleranza e all’inciviltà di certa sinistra”. Lo scrivono il commissario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini ed il segretario provinciale della Lega Firenze Federico Bussolin, commentando i vandalismi commessi da ignoti contro la sede fiorentina del partito, in viale Corsica.

“Evidentemente a Firenze c’è chi, a sinistra, reputa normale avere intere zone franche in mano a delinquenti e spacciatori. Più ci invitano ad abbandonare le nostre battaglie, più ci troveranno in ogni quartiere della città, specialmente quelli in cui ci sono problemi di sicurezza, a fianco dei cittadini. Ci teniamo inoltre a esprimere solidarietà agli amici di Forza Italia la cui sede sempre a Firenze è stata vandalizzata da scritte con bestemmie e offese a Silvio Berlusconi, morto solo pochi giorni fa. Che tristezza.”, concludono Baroncini e Bussolin.

Sull'episodio intervengono anche il Commissario Comunale Lega Firenze, Federico Bonriposi e i Consiglieri Comunali e di Quartiere Lega di Firenze: "Se pensano di fermarci con certi ridicoli atti vandalici non hanno capito nulla della Lega! Queste reazioni dei soliti "idioti" non fanno altro che confermare che stiamo lavorando bene nei quartieri in difesa della legalità! Andremo avanti come sempre a testa alta, purtroppo non è la prima volta che accadono fatti del genere e non sarà nemmeno l'ultima, temiamo, vedendo la pochezza di certa gentaglia."

"Probabilmente in questa città a taluni diamo fastidio. A Firenze, è evidente che raccontare la verità su stampa e televisione fa male ad alcuni "personaggi locali". Parlare di occupazioni abusive, di racket e violenze e microcriminalità presenti negli immobili occupati turba infatti la vita di tutti coloro che vorrebbero vivere e convivere nella illegalità. Noi della Lega proseguiremo nelle nostre battaglie, a cominciare da oggi che è previsto l'Open Day Sede in vle Corsica 17c (orario 9/22) per la raccolta firme lanciata nei giorni scorsi in città contro le occupazioni. Forse certi vandali pensavano di fermare la nostra azione con certe scritte? Poveri illusi! Firenze merita il rispetto delle regole e noi come Lega saremo sempre in prima fila per ribadirlo."

Questo, invece, il commento dell'eurodeputata della Lega per Salvini Premier, Susanna Ceccardi: "Solidarietà alla Lega di Firenze che nonostante gli attacchi, i danneggiamenti e le continue minacce alla sede di viale Corsica, continua orgogliosamente a promuovere riunioni, incontri e iniziative sempre più partecipate sul territorio e per il territorio. Le sedi di tutti i partiti, che rappresentano la nostra democrazia, dovrebbero essere sempre rispettate ed inviolabili. Purtroppo, invece, dopo mezzo secolo la mentalità di certi antidemocratici non è ancora cambiata e probabilmente non cambierà mai. Mi auguro che i responsabili di questo ennesimo gesto minatorio possano essere quanto prima individuati e puniti e mando un grande abbraccio ai leghisti fiorentini: forza e coraggio, come sempre!".