Cinema in villa, appuntamento al Giardino Bardini

Torna il cinema estivo con la più spettacolare vista su Firenze: dal 4 luglio al 27 agosto 2023 la Terrazza Belvedere del Giardino Bardini (Costa San Giorgio, 2) di Firenze ospiterà una nuova edizione della rassegna “Cinema in villa”. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’Associazione culturale Musart, la programmazione della Fondazione Stensen e con il patrocinio del Comune di Firenze.

‘’Quarto anno per ‘Cinema in villa’ – dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – con una bella novità per gli spettatori. Aderendo con piacere alla campagna promossa dal Ministero per la cultura per sostenere i film italiani ed europei, viene praticato uno sconto al biglietto di ingresso. Una modalità che vuole incentivare le presenze alle proiezioni e che si aggiunge alla sezione, assai apprezzata, ‘Cinema in famiglia’, con la quale offriamo l’ingresso gratuito ogni giovedì ai genitori e ai loro figli. La programmazione tiene conto di queste novità e destina ampio spazio alle pellicole della più recente produzione nazionale ed europea. Senza dimenticare i film più significativi della stagione appena trascorsa. Un sentito ringraziamento a Musart e alla Fondazione culturale Niels Stensen che sono nostri ‘compagni di viaggio’ in questa bellissima avventura’’.

Il programma di “Cinema in villa” offre il meglio della stagione appena trascorsa, oltre a qualche importante uscita estiva, e la novità del cinema italiano ed europeo a un prezzo scontato grazie alla promozione nazionale di “Cinema Revolution” (progetto del Ministero della Cultura).

L’omaggio estivo è dedicato ai film di Nanni Moretti ed è confermato l’appuntamento del giovedì del “Cinema in famiglia” ad ingresso gratuito per genitori e figli, su prenotazione dal sito www.villabardini.it (a farsi carico del costo del biglietto sono le due Fondazioni).

L’ingresso è dalle ore 20,45 e l’inizio proiezioni è alle ore 21,15. Il biglietto è di 5 euro (più diritti di prevendita online su cinemainvilla.it) a eccezione dei film italiani e europei della sezione “Cinema Revolution” che sono in promozione (biglietto 3,50 euro più diritti di prevendita). Alla cassa di Villa Bardini il biglietto del cinema si può acquistare insieme al biglietto di ingresso alla mostra “Lisetta Carmi. Suonare Forte” con una speciale formula scontata. Altre promozioni aspettano gli spettatori alla “Loggetta di Villa Bardini” prima delle proiezioni.

Vista l’affluenza anche di pubblico straniero, gran parte dei film italiani sarà proposta con sottotitoli in inglese e non mancano le pellicole in original sound, in diverse lingue, con sottotitoli in italiano.

L’arena all’aperto più affasciante della città vive delle emozioni del cinema contemporaneo, con grandi storie, spunti di discussione, risate e suggestioni. In programma il meglio della stagione appena trascorsa, qualche importante uscita estiva, e la novità del cinema italiano ed europeo scontato grazie a “Cinema Revolution”, rassegna sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con il comparto cinematografico. L’omaggio estivo è dedicato ai mitici film di Nanni Moretti.

Nell’ambito di “Cinema Revolution” è la serata inaugurale di martedì 4 luglio, con “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano, alla presenza del regista. Lunedì 17 luglio è il regista Giacomo Abbruzzese a presentare il suo apprezzatissimo film d’esordio “Disco Boy”. Altro opera prima d’autore, quella del regista Marescotti Ruspoli, martedì 25 luglio a Villa Bardini per introdurre la proiezione di “Amusia”.

“Cinema e Letteratura” è il ciclo di serate - tre appuntamenti - realizzato in collaborazione con il festival “La città dei Lettori” che si tiene negli spazi della Villa a giugno: in programma “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (venerdì 14 luglio), dal romanzo di Paolo Cognetti, “I tre moschettieri – D’Artagnan” di Martin Bourboulon (domenica 23 luglio) e “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Edward Berger, dal capolavoro di Erich Maria Remarque, vincitore di quattro premio Oscar.

Sette i film per l’Omaggio a Nanni Moretti: il recente “Il sol dell’Avvenire” (sabato 8 luglio e martedì 19 luglio), ma anche “Santiago, Italia” (lunedì 10 luglio), “Caro Diario” (lunedì 24 luglio), “Aprile” (lunedì 31 luglio), “Io sono un autarchico” (lunedì 7 agosto) e “Palombella rossa” (lunedì 14 agosto).

E ancora, per “Il grandioso cinema di Hollywood”, tra cui quattro film in lingua originale con sottotitoli in italiano: “Air – La storia del grande salto” di Ben Affleck (martedì 18 luglio), “Indiana Jones e il quadrante del Destino” di James Mangold (sabato 22 luglio), “Empire of Light” di Sam Mendes (mercoledì 2 agosto), “Tár” di Todd Field (sabato 5 agosto).

Tre le serate del ciclo “Buio in sala” realizzate in collaborazione con il Centro Psicoanalitico di Firenze: “Rapito” di Marco Bellocchio (martedì 11 luglio - introduce Stefania Nicasi), “La Stranezza” di Roberto Andò (venerdì 21 luglio - introduce Alessia Fusilli De Camillis), “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello (sabato 29 luglio - introduce Teresa Lorito).

Biglietti disponibili alla cassa di Villa Bardini e in prevendita a partire del 26 giugno sui siti www.villabardini.it e www.cinemainvilla.it.

Info-line telefonica al numero 393 8570925, nei giorni di programmazione dalle ore 18 alle 22. E’ possibile parcheggiare gratuitamente al parcheggio del Forte di Belvedere. Media partner Radio Toscana.

Cinema in Villa 2023

Dal 4 luglio al 27 agosto – ore 21,15

Ingresso/Biglietteria Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2 - www.villabardini.it

Biglietti cinema

I biglietti saranno acquistabili on line da lunedì 26 giugno

Ingresso 5 euro/3,50 euro per promozione “Cinema Revolution” su film italiani e europei

Giovedì in famiglia

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.villabardini.it

Prevendita biglietti cinema

www.villabardini.it - www.cinemainvilla.it

Speciale Mostra + Cinema in Villa

Alla cassa di Villa Bardini, con il biglietto del cinema è possibile visitare la mostra Lisetta Carmi Suonare Forte, allestita all’interno di Villa Bardini, con un biglietto scontato a € 5, (anziché € 10).

La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 21.

Con i due biglietti è previsto anche uno sconto sulle consumazioni alla caffetteria della Loggetta di Villa Bardini.

