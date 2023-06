Domani 24 giugno dalle ore 10,30 alle ore 12,00, i consiglieri comunali Simone Testai e Sabrina Ramello, incontrano a Fucecchio presso il Bar Angolo 39 (via C. Battisti, 39) cittadini e simpatizzanti, per raccogliere idee e proposte per il futuro del comune a tesseramento simpatizzanti.

Fonte: Ufficio Stampa