Investiti oltre 850 milioni in provincia di Lucca per interventi infrastrutturali

Ammonta a 850,7 milioni di euro l’investimento complessivo attivato al 31 dicembre dello scorso anno in provincia di Lucca per realizzare vari interventi infrastrutturali.

E’ questo il dato emerso nel corso dell’incontro che l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio, Stefano Baccelli, ha tenuto oggi pomeriggio a Lucca per fare il punto sui principali provvedimenti che interessano il territorio dell’intera provincia di Lucca per ciò che riguarda l’urbanistica e la viabilità.

“Le risorse che abbiamo investito direttamente come Regione, attingendo dal nostro bilancio – precisa l’assessore Baccelli – superano i 244 milioni di euro. Il nostro intento è stato ed è quello di rilanciare gli investimenti infrastrutturali per avere una Toscana sempre più moderna e competitiva e promuovere una mobilità sicura e sostenibile, attraverso il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità. Il nostro intento è quello di ottenere uno sviluppo del trasporto pubblico su ferro sia per i passeggeri che per le merci, decongestionando strade e autostrade, di sviluppare il sistema portuale, realizzare le grandi opere stradali, adeguare e mettere in sicurezza la viabilità regionale e locale, sviluppare la mobilità sostenibile e, non certo come ultima delle nostre priorità, qualificare il servizio di Trasporto pubblico locale”.

“Il nostro impegno - prosegue Baccelli - per una provincia di Lucca che pianifica il proprio sviluppo, prosegue in un rapporto di ottima collaborazione con tutte le amministrazioni locali interessate. Ne è esempio significativo il Progetto Abitare la Valle del Serchio, uno dei tre finanziati a livello regionale. A questo scopo abbiamo destinato quasi 15 milioni di euro dei fondi del Pnnr con ricadute significative su 19 Comuni. Mi preme ricordare anche, nell’ambito delle strategie urbane che beneficiano dei fondi Fesr 2021/27, la strategia territoriale che interessa la provincia di Lucca e che riguarda i Quartieri Social di San Concordio e Ponte a Moriano a Lucca per un importo complessivo di 7,8 milioni di euro”.

Per gli interventi sulla politica abitativa, in provincia di Lucca gli alloggi interessati al Programma sono 278, con un costo complessivo pari a 7,5 milioni di euro.

“Il nostro impegno – conclude l’assessore Baccelli – è rivolto anche verso i comuni appartenenti alle aree interne e con popolazione minore di 15.000 abitanti. In provincia di Lucca ammonta a 4,3 milioni di euro, con la Regione che ha assegnato contributi per 3,3 milioni di euro. Abbiamo finanziato inoltre un intervento che riguarda il Parco fluviale del fiume Serchio nel comune di Lucca per un importo di 200.000 euro”.

Da ricordare poi che per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per ciò che concerne la provincia di Lucca nel maggio scorso sono state presentate domande che riguardano 25 progetti, per un importo di investimento pubblico pari a circa 14 milioni totali, con richiesta di contributo regionale pari a oltre 10 milioni.

Per la realizzazione o l’adeguamento di parcheggi pubblici sono tre gli interventi finanziati dalla Regione per un totale di quasi 2,5 milioni di euro. Riguardano i parcheggi di Minucciano (97.500 euro), Borgo a Mozzano (100.000 euro) e Castelnuovo Garfagnana per 2,25 milioni di euro.

Tabella riepilogativa degli importi delle opere realizzate o in corso di realizzazione in provincia di Lucca

INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE PROVINCIA LUCCA COSTO TOTALE INVESTIMENTO REGIONE TOSCANA Viabilità statale 369 mln 17 mln Ferrovie 403,9 mln 183,90 mln Viabilità regionale 0,70 mln 0,6 mln Viabilità integrata 27 mln 4,15 mln Viabilità locale 12,47 mln 11,78 mln Sicurezza stradale 1,74 mln 1,0 mln Manutenzione ponti 5,65 mln 5,65 mln Accessibilità aree interne 6,60 mln - Porti regionali 16,02 mln 16,02 mln Ciclabili 7,13mln 5,14 mln TOTALE 850,7 mln 244,2 mln

