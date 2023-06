Lavori a Molin Nuovo, cambia la viabilità

Con l’ordinanza 358 del giorno 22 giugno 2023 saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito veicolare su un tratto stradale compreso tra via Piangrande e via Molin Nuovo, per la posa in opera di nuova tubazione dell’acquedotto per conto della società Acque SpA.

Pertanto al fine di svolgere le operazioni necessarie, dalle 8 del giorno 26 giugno 2023 alle 18 del giorno 5 agosto 2023, sulla strada interpoderale parallela SR429, nel tratto compreso tra via Piangrande e via Molin Nuovo, sarà posto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione delle attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Sarà collocata la segnaletica di preavviso 48h prima della chiusura al transito per le intersezioni interessate: via Tinaia/via del Ponte, via Arnovecchio/via del Piano; via San Carlo/via del Ponte, via S.Pio da Pietralcina/via del Ponte; via dell’Ars Nova/via di Cortenuova; via Maestri del Lavoro/via di Cortenuova; via Giro delle Mura Nord/via di Cortenuova.

Le disposizioni in vigore non saranno applicate ai mezzi di servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all’interno dell’area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa