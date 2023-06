Lotta alle zanzare: proseguono le attività di disinfestazione a Pisa

Con l’arrivo della stagione più calda proseguono e si intensificano le attività per contrastare la diffusione delle zanzare. Il Comune ha dato in appalto il servizio di disinfestazione ad una ditta specializzata che realizza periodicamente interventi di trattamento antilarvale in griglie, caditoie, fossi, canali ed altri potenziali focolai, in tutte le aree pubbliche del Comune e negli immobili di proprietà comunale non di edilizia residenziale, dalla città al litorale.

Le attività di prevenzione sono partite lo scorso 3 aprile e proseguiranno fino alla fine di ottobre secondo un calendario che prevede, per tutti i quartieri della città, almeno due interventi mensili. Al momento è stato completato il primo dei due cicli previsti per il mese di giugno ed è partito da pochi giorni il secondo ciclo.

Il calendario degli interventi quartiere per quartiere previsti fino alla fine di ottobre:

- I Passi/Porta a Lucca: 20 giugno; 4 luglio; 18 luglio; 02 agosto; 17 agosto; 01 settembre; 15 settembre; 02 ottobre; 16 ottobre.

- Barbaricina/Cep: 21 giugno; 05 luglio; 19 luglio; 03 agosto; 18 agosto; 04 settembre; 18 settembre; 03 ottobre; 17 ottobre.

- Porta Nuova-Gagno/Porta a Mare/La Vettola/San Piero a Grado: 22 giugno; 06 luglio; 20 luglio; 04 agosto; 21 agosto; 05 settembre; 19 settembre; 04 ottobre; 18 ottobre.

- Santa Maria/San Francesco: 23 giugno; 07 luglio; 21 luglio; 07 agosto; 22 agosto; 06 settembre; 20 settembre; 05 ottobre; 19 ottobre.

- Ospedaletto: 24 giugno; 15 luglio; 29 luglio; 12 agosto; 26 agosto; 09 settembre; 23 settembre; 14 ottobre; 27 ottobre.

- Marina di Pisa/Tirrenia/Calambrone: 26 giugno; 03 luglio; 12 luglio; 25 luglio; 01 agosto; 11 agosto; 23 agosto; 31 agosto; 12 settembre; 22 settembre; 29 settembre; 13 ottobre.

- Don Bosco/Pratale: 27 giugno; 10 luglio; 24 luglio; 08 agosto; 24 agosto; 07 settembre; 21 settembre; 06 ottobre; 20 0ttobre.

- Piagge/Cisanello-San Biagio: 28 giugno; 11 luglio; 26 luglio; 09 agosto; 25 agosto; 08 settembre; 25 settembre; 09 ottobre; 23 ottobre.

- San Martino/Sant’Antonio: 29 giugno; 13 luglio; 27 luglio; 10 agosto; 28 agosto; 11 settembre; 26 settembre; 10 ottobre; 24 ottobre;

- San Giusto/ San Marco: 30 giugno; 14 luglio; 28 luglio; 14 agosto; 29 agosto; 13 settembre; 27 settembre; 11 ottobre; 25 ottobre.

- La Cella/Sant’Ermete/Putignano/Riglione-Oratoio: 1 luglio; 17 luglio; 31 luglio; 16 agosto; 30 agosto; 14 settembre; 28 settembre; 12 ottobre; 26 ottobre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa