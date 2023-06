Malore fatale per una turista 54enne all'Elba durante un bagno

Malore fatale per una 54enne originaria di trento al largo delle coste dell'Elba. La donna ha avuto un malore mentre faceva un bagno in mare, tuffandosi da un gommone. Dopo l'allerta, nei pressi dell'isolotto dello Scoglietto al largo di Portoferraio, il 118 ha inviato i sanitari ma la donna sul gommone era già in arresto cardiaco. Le manovre rianimatorie sono state vane. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria, i rilievi sono a capo della Capitaneria di Porto.