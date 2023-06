Marco Mosi nuovo dt dell'Etrusca San Miniato

Graditissimo ritorno a casa per Marco Mosi che andrà a rivestire il ruolo di Direttore Tecnico della nuova Etrusca San Miniato. Sanminiatese di nascita, classe 1979, Mosi ha mosso i primi passi da allenatore proprio nella città della Rocca, occupandosi delle varie formazioni giovanili dal 1997 al 2007.

In questa decade ha saputo far apprezzare le proprie qualità di tecnico, tanto da raggiungere in più occasioni le finali regionali con le squadre da lui guidate e da essere chiamato dalla F.I.P. a condurre le rappresentative provinciali e regionali.

Nel 2008 è passato al Don Bosco Livorno dove ha continuato a mietere successi a livello giovanile, raggiungendo le finali nazionali Under 17 Eccellenza nel 2009 e le final four di Coppa Italia con l'Under 19 Eccellenza nel 2010. In quell'anno ha avuto modo di affacciarsi anche nel panorama senior poiché l'Under 19 da lui guidata ha partecipato anche al campionato di Serie D, ottenendo un molto lusinghiero sesto posto.

Nel 2011 ha ricevuto la chiamata della Pallacanestro Empoli come Responsabile del Settore Giovanile e Capo Allenatore della formazione che partecipava al campionato di Serie C Nazionale. È rimasto per quattro

stagioni, raggiungendo con la prima squadra sempre i play-off per la promozione in Serie B.

Nel 2015 ha lasciato la Toscana per il Piemonte ed ha guidato la Mamy.eu Oleggio nel campionato di Serie B. Dal 2016 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico Territoriale del Settore Squadre Nazionali per la regione Toscana.

Dalla prossima stagione sarà di nuovo nell'organigramma Etrusca, stavolta nelle vesti di Direttore Tecnico, un ruolo che fino ad ora non c'era, la cui istituzione dimostra la volontà del sodalizio biancorosso di rafforzare la propria struttura e di porre sempre maggiore attenzione al Settore Giovanile.

Queste le parole di Mosi fresco di nomina: "Torno da dove sono partito. Torno probabilmente nel momento in cui posso dare un apporto specifico all'Etrusca. Momento in cui la Società mette sempre più al centro del progetto il Settore Giovanile, con la prima squadra prosegue un percorso di costruzione "giovane" ma con la forte volontà di aumentare l'identità sanminiatese, valorizzando i propri atleti. Non mi piacciono i proclami, perché poi sarà solo il laboratorio quotidiano del campo a dare merito al lavoro svolto, ma sono sicuro che mettere al contro dell'attività lo sviluppo e la crescita dei ragazzi, fornendo anche strumenti in più rispetto al passato, investendo nella professionalità di coloro che programmano il percorso tecnico e fisico degli atleti, porterà una ventata di entusiasmo e miglioramento reale. La volontà di diventare nel tempo un punto di riferimento importante per l'attività che svolgiamo sarà anche da stimolo per noi per migliorarci continuamente".

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa