Musica e romanticismo a San Donato in Poggio e Montefioralle

Un inno all’amore nel Chianti, a Montefioralle e San Donato in Poggio, tra i Borghi più belli d’Italia. I Comuni di Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, parte del circuito nazionale che valorizza la bellezza, il patrimonio storico-artistico, le eccellenze culturali e ambientali e la qualità dell’accoglienza nei borghi italiani, celebrano la notte romantica con la magia delle note e l’intima espressione dei pensieri d’amore.

Le architetture medievali di Montefioralle e San Donato in Poggio, intrise di storia, tradizioni e memorie millenarie, gioielli del Chianti fiorentino, si fondono al sentimento più bello aderendo all’iniziativa che domani, sabato 24 giugno si terrà in tutto il Paese su proposta della rete nazionale “I Borghi più belli d’Italia”. Un’occasione per visitare gli antichi borghi, respirare le atmosfere del passato nel cuore della campagna, ammirarne i tesori culturali e partecipare al flash mob “Unplugged della Notte romantica 2023”. Chiunque potrà portare uno strumento, scegliere un angolo e suonare. E’ l’appello che le amministrazioni comunali rivolgono ai cittadini e visitatori che vogliano spontaneamente esibirsi negli angoli dei borghi. L’iniziativa vuole allinearsi anche alle tematiche ambientali che promuovono la cultura della sostenibilità tesa alla riduzione dei consumi energetici.

A Montefioralle la serata sarà allietata a partire dalle ore 19.30 da un aperitivo acustico al Circolino di Montefioralle con Veronica Fascione Duo (chitarra e voce). L’evento è gestito dal Comune di Greve in Chianti. A San Donato in Poggio, sempre dalle ore 19.30, sarà creata in piazza Malaspina una simbolica stazione d’amore dove giovani e adulti di tutte le età potranno portare i loro messaggi d’amore e attaccarli alla bacheca “Le parole che non ti ho mai detto”. L’organizzazione è a cura della Pro Loco di San Donato in Poggio, presieduta da Carlo Alberto Aquilani, con il supporto del Comune di Barberino Tavarnelle. Una dedica d’amore che potrà volare sulle note e diffondersi attraverso la musica tra le vie e le piazze del borgo con gli interventi itineranti realizzati da alcuni professionisti e in collaborazione con la Scuola di Musica Le Officine Creative del Chianti. Anche i ristoratori del borgo aderiranno con piccoli omaggi simbolici.

I sindaci Paolo Sottani e David Baroncelli invitano anche a partecipare ad uno dei momenti salienti della serata: scambiarsi un bacio a mezzanotte nella notte romantica di Montefioralle e San Donato in Poggio. E far volare i palloncini brandizzati "Notte romantica", rigorosamente biodegradabili.

Fonte: Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti - Ufficio stampa