Niente barriere ai Musei del Vetro e della Collegiata: il progetto a Empoli

Un'opportunità per fare il punto sugli investimenti PNRR che riguardano la cultura, in particolare il sistema museale. Venerdì 30 giugno 2023, dalle 10 alle 13, il Museo del Vetro di Empoli ospiterà l'incontro dal tema "Il rinnovamento dei Musei del Vetro e della Collegiata di Empoli nell'ambito del PNRR". Sarà l'occasione per la presentazione e l'avvio del percorso partecipativo, oltre che per presentare il percorso di rilettura dei due musei che il Comune di Empoli ha realizzato, con il coordinamento tecnico scientifico di Promo PA Fondazione, nell’ambito del finanziamento PNRR M1C3-3, Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, secondo le linee di indirizzo dell’accessibilità e dell’inclusione. Si tratta di un ulteriore passo che il Comune di Empoli ha messo in atto per una maggiore apertura dei propri musei a tutta la comunità, la quale nei prossimi mesi potrà testare i nuovi interventi e contribuire alla loro crescita con suggerimenti e opinioni. Un percorso nel corso del quale sono risultati preziosi e indispensabili i contributi da parte dei partner del progetto: A.A.S Associazione Autonomia e Solidarietà, A.I.M.A – Associazione italiana malati Alzheimer, Abbracciami APS, Adiacent Adacto, AIPD, ANFASS Firenze, ANMIL, Associazione Arturo, Ente Nazionale Sordi di Firenze, Fiori di vetro, La Casa di Ventignano, MTA – Musei Toscani per l’Alzheimer, Museo Tattile Statale Omero, Noi da grandi, Sezione Soci Empoli – Unicoop Firenze, UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Uovonero.

"La cultura non può avere barriere, deve essere a disposizione di tutti, un patrimonio comune, un diritto - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Per questo, grazie alle risorse da bandi PNRR abbiamo deciso di avviare un percorso che rendesse il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata più che mai capaci di dialogare con tutti coloro che decideranno di farvi tappa. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'impegno e le competenze degli uffici comunali e della direttrice del sistema museale, Cristina Gelli, e senza quella rete di realtà e associazioni che ci hanno permesso di sviluppare progetti innovativi, strumenti di inclusività e accessibilità. A tutti loro va il mio ringraziamento e quello dell'amministrazione".

“L’investimento del PNRR per il miglioramento dell’accessibilità - evidenzia Francesca Velani, vicepresidente e direttrice dell'Area cultura e sostenibilità di Promo PA Fondazione - ha offerto un sostegno reale per lo sviluppo di attività e luoghi della cultura sempre più inclusivi. Con questo progetto il Comune di Empoli ha dimostrato di essere in linea con quanto l’Europa indica oggi in termini di innovazione sociale e di voler puntare fortemente sull’accessibilità come asset strategico culturale determinante per accrescere il benessere e migliorare la qualità della vita degli individui, promuovendo lo scambio di esperienze, la capacity building, il confronto tra realtà provenienti da mondi differenti, ma contigui: cultura, sociale e sanità, istruzione, etc…. È con questo approccio che oggi dobbiamo affrontare la grande sfida del “diritto alla cultura”, un diritto per il cui godimento è necessario costruire politiche, misure e strumenti sui territori e con i territori per lo sviluppo delle comunità di domani".

"Per i nostri musei - spiega Cristina Gelli, direttrice dei musei di Empoli - quella del PNRR è stata una sfida che ci ha permesso di iniziare a riprogettare spazi e attività e di formarci nell'ottica dell' inclusività. Termine spesso abusato, quest'ultimo, ma di cui in questi mesi abbiamo realmente compreso il senso. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione continua con le associazioni del territorio con le quali abbiamo cercato di rispondere a molteplici bisogni e di farlo grazie al loro continuo supporto e a quello degli eccellenti professionisti che ci hanno costantemente supportato. Quello di oggi è chiaramente soltanto un inizio: una delle cose che abbiamo imparato, infatti, è che l'inclusività spalanca le porte a un mondo infinito su cui è necessario lavorare quotidianamente accordando i suoni con tutte le realtà del territorio: scuole, famiglie, associazioni, istituzioni, aziende".

La mattinata di approfondimento, condotta da Elisa Campana del settore Cultura e sostenibilità di Promo PA Fondazione, si aprirà con i saluti dell'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni. Seguiranno gli interventi della direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli, che illustrerà gli interventi realizzati grazie al PNRR, e di Francesca Velani, vicepresidente e direttrice dell’Area cultura e sostenibilità di Promo PA Fondazione, che insieme a Miriam Mandosi, esperta di accessibilità e parte del gruppo di lavoro di Promo PA, ha supportato il Comune nella progettazione e sviluppo del progetto. Spazio quindi alla presentazione degli interventi in dialogo con Alessandro Annunziati, dirigente settore Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune di Empoli, e i professionisti coinvolti, il Dipartimento civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa e le associazioni presenti. Questa fase di restituzione sarà coordinata da Miriam Mandosi e sarà occasione di lancio del percorso di verifica e valutazione degli interventi previsto nei prossimi mesi.

Al termine degli interventi, durante i quali saranno garantiti il servizio di sottotitolazione e il servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei segni italiana), sono in programma la visita guidata ai musei e il primo test dei percorsi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa