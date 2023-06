Rissa con bottiglie rotte e coltelli: denunciati in tre a Calcinaia

I carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri per rissa ed uno di questi anche per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti in forze nel centro abitato di Calcinaia, dove era stata segnalata una rissa tra tre uomini, i quali si stavano fronteggiando armati di bottiglie di vetro rotte e coltelli.

I carabinieri hanno provveduto prontamente a bloccarli, disarmandoli e accompagnandoli presso la Stazione di Calcinaia, per i dovuti accertamenti. I militari hanno raccolto altri elementi che portavano a stabilire l’inizio della baruffa all’interno dell’abitazione, poi trascesa in un acceso diverbio tra i tre in strada, dove costoro si fronteggiavano armati di bottiglie rotte e di un coltello.

Scattata dunque per tutti la denuncia per rissa alla Procura della Repubblica di Pisa e per uno, in particolare, la contestazione del porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso in possesso di un coltello della complessiva lunghezza di 33 cm di cui 22 di lama, poi sequestrato.