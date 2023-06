Scipparono una donna a Prato: nei guai in due

Il gip di Prato ha disposto una custodia in carcere e un divieto di dimora nelle province di Prato, Firenze e Pistoia nei confronti di due marocchini, un 30enne ed un 40enne. I due, già noti alle forze dell’ordine, la sera del 25 maggio scorso a Prato, nel quartiere San Paolo, avrebbero compiuto uno scippo ai danni di una cittadina cinese, strappandole con violenza una borsa costosa contenente 500 euro in denaro ed effetti personali. Durante l'assalto, la donna è caduta a terra riportando così ferite guaribili in 10 giorni