Sette nuove socie per Fidapa Empoli

Sono ben sette le nuove socie della sezione di Empoli della Fidapa Bpw Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari) per l’anno 2023.

Il loro ingresso è stato ufficializzato nel corso della tradizionale Cerimonia delle candele, che si è svolta ieri, 22 giugno, nei locali di Villa I Massini, a Empoli.

Le nuove socie sono Mila Cecchi, Costanza Danielli, Anna Fenzi, Aurora Garosi (young), Marta Martini, Giuliana Pisacane, Paola Zingoni: tutte donne di grande valore del territorio empolese, (alcune in attività, altre a riposo), la cui età varia dai 24 ai 70 anni, che hanno espresso la volontà di fare parte di Fidapa, un movimento di opinione indipendente al femminile, molto attivo non solo localmente e nel resto d’Italia, ma anche a livello internazionale, sul fronte della parità di genere e dell’uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità.

Con questi ultimi nuovi ingressi, il numero complessivo delle socie della sezione empolese passa, dunque, da 59 a 66, testimoniando ancora una volta un continuo interesse per la mission di Fidapa e in particolare per l’operato della sezione di Empoli, molto presente e attiva nel territorio grazie alle sue molteplici attività, realizzate anche in collaborazione con le istituzioni e l’associazionismo locali.

“Sono ben felice di accogliere nuove amiche, che condividono i nostri obiettivi e progettualità - commenta Benedetta Taddei, presidente della Fidapa di Empoli per il biennio 2021-2023 -. In questi due anni abbiamo promosso e organizzato numerose iniziative sul territorio alla riscoperta della nostra identità empolese, in collaborazione con i vari attori del tessuto socio-economico, culturale e istituzionale della nostra comunità. Il supporto delle socie non è venuto mai meno. Ognuna ha dato il suo contributo nelle modalità che le era possibile, esprimendo la sua unicità. La nostra sezione è proprio questo: un insieme variegato di donne straordinarie, unite da valori comuni. E la continua crescita della sezione ne è una felice conferma”.

La Cerimonia delle candele è uno dei momenti più importanti dell’anno sociale, che simboleggia l’unione di tutte le donne del mondo, aderenti alla Bpw international, di cui fa parte Fidapa. Il gesto simbolico di accensione delle candele esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’associazione si ispira.

L’evento si è svolto alla presenza del presidente del Consiglio comunale empolese Alessio Mantellassi, nonché della past president nazionale Pia Petrucci, della past president distrettuale Sandra Boldrini, di Michèle Merger (task force "Innovazione" Distretto Centro), Daniela Vallini (task force nazionale "Violenza"), della presidente e vice presidente della Fidapa Montecatini e Valdinievole Angela Bartoletti e Helga Bracali, e della presidente della Fidapa Pistoia Silvia Parentela.

La Fidapa di Empoli fa parte, insieme ad altre 40 sezioni, del Distretto Centro, che comprende diverse regioni (Lazio, Marche, Toscana, Umbria). Fidapa Bpw Italy è un’associazione composta da circa 11mila socie e appartiene alla Federazione Internazionale Ifbpw (International federation of business and professional women). E’ articolata in 300 sezioni, distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti ed ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni.