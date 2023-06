Sonohra in concerto al Foody Beer Fest di Fucecchio

Dopo i sold-out delle anteprime dei mesi scorsi, il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics, entra nella tranche estiva con una tra le più attese tappe che vedrà il duo scaligero esibirsi, domenica 25 giugno, sul palco del Foody Beer Fest di Fucecchio, in provincia di Firenze.

La kermesse, che dal 15 giugno anima via Fratelli Rosselli a Buca d’Andrea con un’ampia scelta di street food, un’area dedicata alla birra, un luna park e mercatini, chiuderà questa seconda edizione domenica 25 giugno con il live dei Sonohra.

Al Foody Beer Fest i fratelli veronesi Luca e Diego Fainello si esibiranno dalle 22:00, accompagnati da Timo Orlandi al basso e da Alberto Paderni alla batteria, nei loro successi del passato tra cui “L’ Amore”, la storica hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale aggiudicandosi la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008 e che dopo 15 anni li ha premiati con il Disco d’Oro. In scaletta non mancheranno poi gli inediti, tra cui “La casa in montagna” o “Se tu te ne vai”, e le cover più commentate dai fan all’appuntamento settimanale sui social di #Civico6, tra cui “A chi mi dice” dei Blue o “Everybody” dei Backstreet Boys.

Il concerto, ad ingresso gratuito, sarà aperto da un altro artista veronese, il cantautore Doc, nome d’arte di Nicola Vantini, reduce dal singolo “Agrabah” , uscito lo scorso maggio, e fresco del riconoscimento da primo classificato al Premio Internazionale Stellina 2023.