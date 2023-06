Gli agenti del Commissariato di Empoli hanno arrestato un 64enne argentino per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, durante i controlli che hanno interessato i boschi delle Cerbaie. L'uomo è stato trovato dai poliziotti con quasi 20 grammi di cocaina, divisi in dosi e occultati nell’auto che usava, e circa 1.000 euro in contanti, perlopiù nascosti nei calzini.