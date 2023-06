Tentano di rubare vestiti, collanine e una fede nuziale: denunciati in tre

Denunciati dagli agenti di polizia della questura fiorentina tre maghrebini tra i 18 e i 26 anni. I primi due, di 18 e 26 anni, hanno portato via dagli scaffali di un supermercato, nella zona di viuzzo delle Case Nuove, diversi indumenti e alcolici, oltrepassando poi le casse pagando solamente con una bottiglia di birra. Durante i controlli il terzo uomo, un marocchino di 22 anni, si sarebbe avvicinato con una scusa e in quel frangente il 26enne gli avrebbe passato di nascosto due collanine e una fede nuziale. Gli oggetti trafugati sono stati ritrovati dai poliziotti. Il 22enne è stato denunciato per ricettazione, il 18enne per furto aggravato in concorso, mentre il 26enne per entrambi i reati.