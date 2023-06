Alla guida ubriaco, con sé aveva un coltello: denunciato

I carabinieri di Rosignano Marittimo, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Livorno, hanno denunciato un 27enne residente a Rosignano Solvay. I militari lo hanno fermato durante un servizio di pattuglia e sottoposto a controllo di polizia, durante il quale è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di cm. 25. Costituendo un’arma di cui è vietato il porto, il coltello è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’AG.

Inoltre, il giovane mostrava un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri e visto che si trovava alla guida di un’auto, è stato sottoposto ad accertamento con etilometro. Il risultato ha documentato che il giovane si era messo alla guida con un tasso alcolemico quasi cinque volte sopra il limite e che stava guidando senza patente, peraltro già a lui revocata dallo scorso febbraio per reiterate violazioni al Codice della Strada.

Talché è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere ai sensi della legge sulle armi nonché per guida in stato di ebbrezza e contestuale sanzione amministrativa per aver guidato con patente ritirata.