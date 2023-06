Calcio storico fiorentino, vincono i Rossi di Santa Maria Novella

I Rossi di Santa Maria Novella vincono l'edizione 2023 del Calcio storico fiorentino, battendo per 9 cacce a 2 gli Azzurri di Santa Croce. La partita, che era in programma dalle 18 di questa sera, è iniziata con quasi 50 minuti di ritardo a causa di un contatto prima del fischio d'inizio. In seguito ad alcune tensioni, la gara è stata sospesa per poi iniziare poco prima delle 19.

In campo, in piazza Santa Croce per disputare la finale da sold out del torneo di San Giovanni, i Rossi e gli Azzurri che alle semifinali avevano battuto rispettivamente i Verdi di San Giovanni e i Bianchi di Santo Spirito. Santa Maria Novella ha ritrovato oggi la vittoria dopo l'ultima conquistata nel 2019, mentre gli Azzurri avevano vinto consecutivamente le ultime due edizioni del calcio storico.