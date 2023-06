Doppio intervento a Marina di Pisa, soccorsi un bimbo e una donna

Doppio intervento a Marina di Pisa nel primo pomeriggio di oggi per due episodi distinti, che hanno coinvolto un bambino e una donna. Sul posto i soccorritori inviati dal 118 sono intervenuti intorno alle 14.15, in due spiagge del litorale pisano dove con l'inizio dell'estate si concentrano molte persone, soprattutto nei giorni di fine settimana come questo.

Il primo intervento si è verificato al bagno Uisp per un bambino di 1 anno che avrebbe accusato delle convulsioni. Preso in carico dai sanitari, il piccolo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cisanello. Contemporaneamente al bagno Gorgona, secondo quanto riferito dai soccorritori una donna è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Praticato il massaggio cardiaco sul posto la donna è stata infine trasportata in codice giallo, sempre all'ospedale Cisanello di Pisa.