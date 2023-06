Festa della Musica: ecco Piero Shehu Kuqo, il primo artista italiano con autismo a produrre un disco

La Festa della Musica è un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni nel mondo. In occasione della 29ma edizione della Festa della Musica 2023, l’Associazione La Rivincita, già nota a Empoli per il format “Sulle punte” sulla tematica della violenza di genere, ha raggiunto un altro importantissimo traguardo tramite la sua incredibile presidente.

L'Avvocato Carmela Federico, infatti, è riuscita a traghettare in ambito musicale anche la tematica dell’inclusione: questa volta sul palco della Rivincita a Villa Cuturi è salito l’artista Piero Shehu Kuqo con la canzone “Te l’hanno detto”, con testo e musica di Simone Bigazzi. Chitarrista, cantante e cantautore locale per diletto, Simone Bigazzi, insieme ad altri amici, ha creato un piccolo gruppo, “Parsifal Band”, che da tempo aiuta Piero a realizzare il suo sogno: poter fare musica.

Piero, attraverso alcuni inediti, ha avuto la possibilità di diventare il primo artista italiano affetto da autismo che ha prodotto un proprio CD grazie a Paolo Rasenti. Il primo risale al 2017 con “Il mio segreto la normalità”, il secondo al 2018 “Coloriamo il muro” e infine il terzo al 2022 “Esistenza Astratta”, di cui fa parte la canzone “Te l’hanno detto”e che invita a riflettere sulle difficoltà della vita e l’input per andare avanti – che come sottolinea Bigazzi - può essere proprio la musica e il canto, in cui Piero, in arte Parsifal, riesce ad eccellere con il supporto del suo maestro di canto, Tommaso Arfaroli, e il maestro di basso elettrico, Cristiano Bianconi.

Un talento assoluto che ha apprezzato anche l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Massa, Francesco Mangiaracina, presentando Piero al pubblico con estrema sensibilità e specificando che questi ragazzi, attraverso l’impegno e il coinvolgimento quotidiano, hanno la possibilità di scoprire altre doti insospettate, nella loro vita, e che, come amministratori, è necessario prendersi l’impegno di supportarli. Anche l’Avvocato Carmela Federico ha definito Piero un ragazzo stupendo e con uno straordinario talento musicale, che sarà nuovamente coinvolto in altre iniziative de La Rivincita.

“Un alunno - sottolinea infine la Prof.ssa Tiziana Bianconi - che è rimasto nel mio cuore e per me è veramente un grande onore vederlo cavalcare i palchi con la capacità di trasmettere ai presenti tutta la sua energia positiva, attraverso la complicità della musica. Auguro a Piero di realizzare i suoi sogni, uno alla volta, senza smettere mai di osare perché merita tanto e noi dobbiamo fare in modo, come mi raccomanda sempre la sua supermamma Edda, che Piero non resti in un “angolino” ma possa recuperare al più presto fiducia nella società senza sentirsi mai non adeguato”.