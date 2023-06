Furto di 70 quintali di cereali per bestiame a Pomarance: denunciata una persona

I carabinieri di Volterra, a conclusione di una celere attività d’indagine, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una persona, per furto aggravato e continuato di cereali. La persona, in arco temporale che si è protratto nel tempo, avrebbe rubato cereali nell'area di un’abitazione rurale di Pomarance, all’interno della quale era ubicato un silos per la raccolta di cereali destinati al bestiame, dal quale sono risultati mancanti circa 70 quintali di mangime, per un valore di diverse migliaia di euro. Sono questi i risultati di un servizio che i militari dell’Arma volterrana hanno condotto - e proseguiranno a mettere in atto - per garantire la sicurezza anche delle aree più isolate del territorio, con particolare riguardo ai siti rurali sedi di case di villeggiatura estiva, di strutture ricettive agrituristiche e di aziende agricole e zootecniche