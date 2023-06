Guida il motorino con la patente revocata: nei guai un 32enne

Un 32enne è stato sorpreso alla guida di un motociclo dalla polizia municipale di Camaiore (Lucca) nonostante avesse la patente revocata e il veicolo non fosse assicurato né sottoposto a revisione. A seguito di ciò, sono state contestate sanzioni per un importo totale di 6.000 euro: 5.000 euro per la guida con patente revocata e 1.000 euro per l'assenza di assicurazione e revisione. Inoltre, il mezzo è stato sequestrato.

Secondo quanto spiegato in una nota, da tempo la polizia municipale di Camaiore era alla ricerca di un motociclo che circolava senza assicurazione. Ieri, dopo diversi mesi di appostamenti, una pattuglia è finalmente riuscita a individuarlo e fermarlo, scoprendo che il conducente, residente a Camaiore, non solo non aveva l'assicurazione e la revisione del veicolo, ma aveva anche subito la revoca della patente.