In classe contro gli stereotipi di genere: 1000 studenti coinvolti nei laboratori

124 ore di attività e circa 1000 studenti e studentesse incontrate. E’ questa una sintesi numerica dell’attività di sensibilizzazione per contrastare gli stereotipi sessisti realizzata da Atelier Vantaggio Donna da dicembre 2022 a maggio 2023 nelle scuole della Valdelsa nell’ambito del progetto “PEACE Progettare E Animare Comunità Educanti”. Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è realizzato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Siena in collaborazione con il Centro Pari Opportunità della Valdelsa. Concretamente ha visto all’opera l’associazione Atelier Vantaggio Donna, impegnata da anni su queste tematiche e che è stata selezionata dalla Provincia per svolgere questa attività. “E’ un progetto di sensibilizzazione importante che coinvolge le nuove generazioni e che punta a prevenire le discriminazioni e gli atti di bullismo sessisti che possono minare il benessere della comunità scolastica e della società tutta – dice Susanna Salvadori, presidente del CPO Altavaldelsa e assessore alle politiche educative del comune di Poggibonsi, che è capofila della Conferenza Zonale dell’Istruzione - I comuni valdelsani da anni sono impegnati strutturalmente per creare e rafforzare gli anticorpi nelle nuove generazioni e per promuovere un ruolo attivo dei ragazzi e delle ragazze nel costruire un futuro paritario, inclusivo e rispettoso dei diritti umani di ogni persona. Ringraziamo le scuole per la consueta disponibilità a partecipare a questi percorsi educativi e formativi, un contributo importante nel rendere più forte tutta la comunità”



Proprio attraverso la Conferenza Zonale sono stati coinvolti nel progetto “PEACE” gli istituti del primo ciclo di istruzione in attività laboratoriali per contrastare gli stereotipi di genere. In tutto sono stati svolti 62 laboratori destinati a tutte le seconde e le terze medie dei cinque comuni della Valdelsa. “Il tema riguarda così da vicino la vita dei ragazzi e delle ragazze che quando andiamo nelle classi l’attenzione è molto alta - dice Angela Gerardi formatrice di Atelier Vantaggio Donna - Lavorare sulle nuove generazione educandole all’empatia, alla comunicazione non violenta e al rispetto delle differenze è una sfida che vede alleati i comuni con la rete territoriale, e che vede le scuole sempre partecipi, curiose e aperte al confronto”.