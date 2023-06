Lanciò un secchio di letame al presidente Rossi, il reato finisce in prescrizione

Nel 2016 lanciò un secchio di letame all'allora presidente della regione Toscana Enrico Rossi durante la Festa dell'Unità di San Miniato. A distanza di circa sette anni di processo, però, il reato andrà in prescrizione. Si chiude così senza una sentenza la vicenda giudiziaria di Giovanni Cialdini, 67 anni, allevatore e proprietario di una delel aziende più grandi del territorio. Era accusato di violenza privata e danneggiamento. Il prossimo 15 febbraio 2024 è stata fissata l'udienza in cui sarà dichiarata formalmente la prescrizione. Un risultato ottenuto anche a causa della irreperibilità dell'ex presidente Rossi, il quale non ha mai testimoniato in tribunale e alla quale non sarebbe stato possibile mai notificare la richiesta di testimonianza.