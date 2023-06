Lavori in via di Pontorme, modifiche temporanee al transito veicolare

Con l’ordinanza 360 del 23 giugno 2023 (bit.ly/46j5yMt) dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del periodo compreso fra il 27 giugno 2023 fino a fine lavori, nei soli giorni ed orari strettamente necessari agli interventi le cui lavorazioni incidono sulla viabilità interessata, in via di Pontorme, nel tratto compreso tra il civico n.173 e il civico n.177, sarà adottato il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione delle attività in cantiere.

Le modifiche sono necessarie per consentire le lavorazioni di pavimentazione della nuova viabilità di raccordo tra la Statale 67 e la zona sportiva.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa