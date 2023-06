L'orto dei monaci di Badia a Passignano rinasce come vetrina dell'enogastronomia del Chianti

L’orto secolare dei monaci di Badia a Passignano, situato in uno dei luoghi simbolo del territorio di Barberino Tavarnelle, rinasce come spazio di valorizzazione e promozione delle produzioni enogastronomiche e artigianali del Chianti fiorentino. Un fazzoletto di terra concepito come hortus conclusus, circondato dai vigneti del Chianti Classico, apre le porte a cittadini e visitatori grazie all’investimento della Pro Loco di Badia a Passignano, supportato dal Comune di Barberino Tavarnelle e da alcuni soggetti privati che hanno contribuito alla riqualificazione dell’area.

Una squadra energica di cittadini residenti nel borgo, costituita da Marco Landi, presidente della Pro Loco, Maurizio Frosali, Luca Taiti, Alessio Tossici, Maria Luisa Ulivi, Francesco Ciappi e Don Jinsho, parte del nuovo consiglio eletto un anno fa, ha coltivato un ambizioso progetto di interesse collettivo e lo ha tradotto in realtà, realizzandolo in tempi record.

Lo spazio adibito ad orto, di proprietà dei monaci benedettini di Badia a Passignano, è stato trasformato dai volontari che abitano e amano il luogo di residenza in una location naturalistica di carattere espositivo dove le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, potranno promuovere e dare visibilità alle loro produzioni ogni ultimo week end del mese, inclusi i periodi di destagionalizzazione turistica. "Si tratta di un’operazione che vuole far leva sul valore della rete e nasce per creare nuove opportunità a favore delle eccellenze agricole e artigianali del territorio – dichiara il presidente Marco Landi – abbiamo lanciato questa idea con l’obiettivo di ampliare e connotare l’offerta turistica attraverso una nuova esperienza culturale ed economica di qualità".

"Altro fattore su cui l’iniziativa punta – continua Landi - è la diversificazione dei settori che compongono il nostro ricco patrimonio di saperi e sapori e che potranno essere rappresentati nel giardino terrazza di IN-Badia, la rassegna che abbiamo messo in piedi con il prezioso contributo dell’amministrazione comunale".

Domani, domenica 25 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, sarà possibile conoscere, apprezzare e degustare le produzioni esposte nell’ambito della kermesse IN-Badia, promossa e organizzata dalla Pro Loco. Le tappe successive del percorso di valorizzazione dell’identità chiantigiana sono previste il 23-24 settembre e il 28-29 ottobre 2023. Un ringraziamento è espresso dalla Pro Loco di Badia ai monaci di Badia a Passignano, agli sponsor in particolare alle Cantine Antinori e a tutti i volontari che si sono resi disponibili per la realizzazione dell’iniziativa.

La Pro Loco è stata fondata nel 1992 e rappresenta un punto di riferimento per il supporto nelle attività di manutenzione e decoro urbano della frazione in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. "La Pro Loco di Badia è un esempio di comunità attiva e dinamica che mette insieme energie, impegno, senso di responsabilità per amore del proprio paese – commenta il sindaco David Baroncelli – siamo felici di poter sostenere questo progetto che rappresenta un’ulteriore occasione di rivitalizzazione del borgo tesa a coinvolgere il tessuto economico locale". Info: prolocobadiaapassignano@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino