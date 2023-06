La Cena sotto le Stelle anima Pinocchio in Strada con centinaia di partecipanti

"Aggiungi un posto a tavola, che c'è un Pinocchino in più": parafrasando il famoso musical, questo più o meno è stato il motto della Cena sotto le Stelle organizzata giovedì 22 giugno nell'ambito di Pinocchio in Strada, la manifestazione estiva del Ccn San Miniato Basso.

Centinaia e centinaia di iscritti hanno potuto godere dello spettacolo di una cena lungo la Tosco Romagnola a San Miniato Basso, nel tratto che veniva chiamato Pinocchio nel primo Novecento. Un'occasione per ritrovare la convivialità dopo gli anni bui della pandemia e un modo per far vivere la frazione, che in questi ultimi mesi non ha mancato di brillare nel comprensorio in quanto a spirito di iniziativa. Una tavolata che ha coinvolto decine e decine di volontari-soci del Ccn, impegnati a preparare e a servire le portate. Per non parlare dei tanti che non erano a cena ma sono arrivati per assaporare il clima di festa. All'evento hanno portato i loro saluti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di casa a San Miniato perché qui risiedeva la sua famiglia, e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

L'appuntamento che porterà la chiusura dell'evento è in programma giovedì 29 giugno: dal palco centrale ci sarà da divertirsi con la serata Flower Power con musica anni '80-'90 e gioco di luci. Oltre a questi, giovedì prossimo torneranno i mercatini, i negozi aperti, truck per lo street food e tante attrazioni.

L'evento è a ingresso gratuito ed è organizzato dal Ccn San Miniato Basso con il patrocinio di Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Associazione Pinocchio al Pinocchio, Confcommercio Pisa, Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.