Resta fuori dal locale perché con le stampelle: chiarita la vicenda a Marina di Pietrasanta

Chiarimento fatto con il locale BambuBar di Marina di Pietrasanta. L’associazione Luccasenzabarriere ha infatti incontrato i gestori e i titolari del locale per chiarire quanto avvenuto la settimana scorsa a Paolo Capasso, testimonial dell’associazione e giocatore della nazionale di calcio amputati, a cui era stato negato l’accesso dall’addetto alla sicurezza adducendo come motivazione il fatto che camminando con le stampelle sarebbe potuto cascare una volta dentro e quindi poi la responsabilità sarebbe ricaduta sul locale. I titolari si sono scusati per quanto accaduto e hanno chiarito di voler porre in essere tutti gli accorgimenti e tutta la sensibilizzazione necessari per fare in modo che situazioni di questo tipo non si ripetano più.

Inoltre, come spiega il presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua, il titolare dell’agenzia che si occupa della sicurezza del locale ha chiesto all’associazione la disponibilità per fare formazione ai dipendenti sui temi dell’accoglienza e della disabilità.

Fonte: Associazione Luccasenzabarriere