Sul palcoscenico del Tignano Festival il biologo esperto di qualità della vita Daniel Lumera

Dopo il grande successo della serata di apertura con gli Artisti del Coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la rassegna di cultura e spettacolo per la pace e l’ambiente “Tignano Festival”, promossa e finanziata dal Comune, organizzata dal Comitato Culturale Tignano, propone un appuntamento di respiro nazionale. Domenica 25 giugno alle ore 21.30 i riflettori del Castello di Tignano, uno dei tesori medievali della Toscana, si accenderanno per parlare di stili di vita e cambiamenti consapevoli con il biologo naturalista Daniel Lumera, docente e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere.

“Sarà un’importante esperienza per conoscere Daniel Lumera – commenta il presidente del Comitato Culturale Tignano Paolo Gianni - e provare a scoprire il proprio potere di trasformazione sui processi di salute e qualità della vita”.

Il biologo presenterà in questa occasione il suo ultimo volume “28 respiri per cambiare la vita. Come raggiungere una mente illuminata” (Mondadori, 2023). Unendo neuroscienze e antiche tradizioni millenarie Daniel Lumera traccia un percorso tanto efficace quanto rivoluzionario per invitare i lettori ad entrare in contatto con il nostro stato di benessere naturale, ristabilire i ritmi e l’armonia dell’intero organismo e della nostra vita e tornare così all’origine, all’essenziale, alla via “semplice” che abbiamo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo come la più efficace medicina naturale.

Si parla di un piccolo segreto millenario che ci permette di risvegliare uno stato di benessere, vitalità, lucidità, creatività e allo stesso tempo di raggiungere un duraturo stato di calma e pace interiore, attraverso quella che possiamo chiamare una “mente illuminata.

Il libro è “un viaggio nelle potenzialità della mente e del respiro e ci insegna le migliori strategie per sperimentare con chiarezza il potere della presenza mentale, risvegliare l’intelligenza del cuore, riconoscere i propri desideri autentici, comprendere la reale natura della mente, eliminare i veleni mentali, liberarsi dai codici comportamentali disfunzionali e inconsapevoli, coltivare la propria creatività, vivere esperienze percettive e cognitive straordinarie, che vanno oltre la consueta visione del mondo”.

Insomma un metodo che si propone alla portata di tutti per creare uno stile di vita di pace, armonia, bellezza e accedere a un’esperienza di benessere completa, a partire da 28 semplici respiri.

Daniel Lumera è biologo naturalista, docente e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere e della qualità della vita. È ideatore del metodo My Life Design ® e dell’omonima organizzazione che elabora progetti ad alto impatto sociale come la Giornata Internazionale del Perdono, del Movimento Italia Gentile e dell’International Kindness Movement, volti a promuovere i valori di gentilezza, pace e cooperazione a livello globale.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO