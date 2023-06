Vende cocaina utilizzando un'auto a noleggio: arrestato

Un giovane di 24 anni è stato arrestato ieri ad Arezzo dalla squadra mobile per spaccio di cocaina utilizzando un'auto a noleggio. Nonostante fosse formalmente residente all'estero, il ragazzo era domiciliato a Laterina, da dove si spostava quotidianamente per raggiungere Arezzo. Tornava poi a casa in tarda serata o durante la notte, facendo soste in una zona boschiva vicino alla sua abitazione, dove la polizia ha notato che scavava, seppelliva ed estraeva materiale.

Ieri è avvenuto il blitz della squadra mobile: il giovane è stato bloccato ad Arezzo mentre stava cedendo due dosi di cocaina, come riportato in una nota della questura. Durante la perquisizione, sono state trovate altre 25 dosi in suo possesso. Nella zona boschiva in cui il ragazzo solitamente faceva le soste, gli agenti hanno poi trovato tre barattoli in vetro accuratamente avvolti in cellophane, contenenti più di 300 dosi di cocaina. Alcune di queste dosi erano di circa 1 grammo, mentre altre erano da 5 grammi. A casa del giovane sono stati rinvenuti anche materiali per il confezionamento delle dosi.

La polizia stima che la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 20.000 euro se immessa sul mercato.