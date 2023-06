I Vigili del fuoco di Pontassieve e della sede Centrale, sono intervenuti alle ore 00:10 nel comune di Bagno a Ripoli in Via del Palagetto, per un incendio di 4 auto e 3 ciclomotori ed una tettoia.

Non ci sono persone coinvolte e non ci sono danni alle abitazioni. Sul posto sono intervenute due squadre e un’autobotte