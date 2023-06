Campionati Subbuteo, nei Cadetti vince Alessandro Subazzoli del SC Sombrero di San Miniato

I Campionati Italiani Individuali 2023 di Subbuteo Tradizionale si sono tenuti nel Centro Federale di Subbuteoland a Reggio Emilia e hanno visto la partecipazione di 61 giocatori provenienti da tutta Italia. L'evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con l'Organizzazione per l'Educazione allo Sport. Nel torneo, i partecipanti sono stati suddivisi in otto gruppi in base al ranking nazionale della FISCT. I primi quattro classificati di ogni gruppo hanno acceduto alla fase finale a eliminazione diretta nel tabellone Master, mentre gli altri hanno continuato nella categoria Cadetti.

Nel tabellone Cadetti, la vittoria è andata ad Alessandro Subazzoli, del SC Sombrero di San Miniato, che ha sconfitto Francesco D'ercole Cappelli nella finale.

Cesare Santanicchia è invece il nuovo Campione Italiano Individuale di Subbuteo Tradizionale. Nella finale, il giocatore perugino ha superato il campione in carica, Morgan Croce, solo dopo gli Shoot Out. Sul podio si sono piazzati anche Enrico Frisone e Filippo Mussino, che sono stati eliminati in semifinale.

Nel corso delle due giornate si sono disputati 262 incontri, con un totale di 1062 reti, confermando lo spettacolo offerto da questa disciplina.