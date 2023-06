Controlli dei carabinieri a Cecina: 150 persone identificate, 90 veicoli controllati e 18 multe

Con la stagione estiva, i carabinieri di Cecina hanno incrementato le attività di controllo, strumentali alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ma soprattutto della circolazione stradale e degli esercizi pubblici nell'ambito della campagna di prevenzione e repressione dell'uso di droghe e alcoolici.

Numerose sono state le pattuglie dei carabinieri impiegate sul territorio durante le decorse notti, che hanno identificato 150 persone, controllato 90 veicoli ed elevato 18 sanzioni amministrative al Codice della Strada per le più diverse infrazioni riscontrate: dall'omessa revisione alla mancanza della patente di guida, l'uso improprio della targa prova, il mancato uso delle cinture di sicurezza, sino ai rilievi più gravi come il sorpasso in prossimità di intersezione, l'uso del telefono cellulare durante la marcia, la mancanza di copertura assicurativa e la guida con patente scaduta