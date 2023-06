Fa rifornimento di 100 euro, ma non paga il benzinaio: denunciato

I Carabinieri di Pisa, nell’ambito di un ampio servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e all’accertamento delle condotte di guida su strada, hanno denunciato due persone in stato di libertà.

I militari hanno sottoposto a controllo un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l, ben oltre il limite consentito e denunciandolo in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria locale.

Nel corso dell'operazione, inoltre, hanno rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per insolvenza fraudolenta; le indagini dei Carabinieri, da subito attivate in seguito ad una segnalazione, hanno consentito di raccogliere elementi in ordine ad un rifornimento di carburante per quasi 100 euro, presso una pompa di benzina cittadina, non pagato dal fruitore, che si sarebbe allontanato senza onorare il dovuto corrispettivo