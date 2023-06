Incendio di garage a Limite, sfollate due famiglie

I Vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 3:15 nel comune di Capraia e Limite Via Partigiani d’Italia, per un incendio di un garage che ha interessato due appartamenti. Non ci sono persone coinvolte.

In seguito ai danni provocati dall’incendio, per le due famiglie sono state affidate al sindaco Alessandro Giunti per trovare un alloggio provvisorio.

Sul posto due automezzi e 7 unità dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso in giornata le operazioni di minuto spegnimento e di messa in sicurezza.