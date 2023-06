Nuovo autovelox al Passo dei Pecorai

Da domani, lunedì 26 giugno, nella frazione del Passo dei Pecorai sarà attiva e operativa in versione h24 una postazione di controllo della velocità. Si tratta di uno strumento che la giunta Sottani, ottenute le necessarie autorizzazioni dalla Prefettura di Firenze, ha richiesto per incrementare la sicurezza stradale della frazione, punto sensibile del territorio dove è particolarmente elevato il tasso di incidentalità e il numero dei sinistri stradali causati dall’alta velocità. La postazione risponde anche alle reiterate richieste della popolazione residente.

L’attivazione è stata preceduta da un iter complesso e lungo, iniziato con le opportune verifiche e sopralluoghi a cura della Polizia Locale e della successiva relazione inoltrata alla Prefettura di Firenze. L’amministrazione comunale ha poi dovuto attendere le autorizzazioni della Prefettura per poter procedere con il posizionamento dell’apparecchio per il controllo automatico della velocità, installato sulla SP 3 nella frazione di Passo dei Pecorai. Il Comune ha completato l’iter con l'acquisto delle necessarie attrezzature, il posizionamento della nuova segnaletica e gli allacciamenti alla fornitura elettrica. Si ricorda che nel tratto di strada interessato il limite di velocità, in quanto “centro abitato”, è fissato a 50 Km/h.