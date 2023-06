Palio dei RIoni di Montelupo Fiorentino: Brilla la Vinicola, risorgono Fibbiana e Sambobolinese

Che spettacolo questa seconda settimana rionale, e quanta incertezza per chi approderà alla fase finale. Qualche certezza però c’è: la Vinicola gioca forte e fa paura, e si candida più di ogni altra edizione a diventare la Regina di Montelupo, la vincitrice del 38* Palio. Una squadra forte tecnicamente in ogni reparto, con una rosa ampia e con qualità anche in panchina. Dopo il pareggio nella prima settimana contro il Turbone, la Vinicola si prende completamente la scena della seconda settimana rionale, trascinata dalle prestazioni impeccabili di Matteo Motti e Niccolò Fiaschi: nella seconda partita del girone supera per 10-0 il Centro, alla prima apparizione al 38° Palio, e schianta nella terza partita con un perentorio 5-3 i campioni in carica di Via Rovai, grazie al poker proprio di Matteo Motti.

Adesso la Vinicola con 7 punti guarda tutti dall’alto in basso, e salvo cataclismi, approderà alle semifinali. A 6 punti in classifica troviamo ben 3 squadre: Via Rovai, i campioni, che prima di venire sconfitti dai ragazzi color vinaccia, aveva superato con un perentorio 5-1 il Turbone; La Graziani, che dopo il tracollo della scorsa edizione mette a segno la seconda vittoria consecutiva contro Piazza Unione Europea; e il Fibbiana. I nero verdi di Fibbiana dopo la sconfitta iniziale, proprio contro i biancoblu della Graziani, ottengono due vittorie consecutive con altrettante ottime prestazioni: 3-0 contro la Sambobolinese e 2-1 contro il Turbone.

Per il Fibbiana nella partita decisiva per il passaggio alle semifinali ci saranno proprio i campioni in carica di Via Rovai, in una sfida che ha tutte le carte in regola per regalare grande spettacolo. Oltre al Fibbiana risorge dalle ceneri anche la Sambobolinese. Nonostante la sconfitta per 3-0 contro i neroverdi, gli Orange di Sammontana e Bobolino reagiscono subito bene e superano per 3-2 i gialli di Piazza Unione Europea, volando a 4 punti in classifica, con l’ultima partita da giocare con il Centro. Una partita che, per quanto visto in campo fino ad ora, sembra già scritta e che potrebbe portare la Sambo a 7 punti e vicinissima all’approdo in semifinale. In tutto questo deludono però Bar Carlino, due partite due pareggi, Turbone, ancora con un solo punto raccolto e con una partita sola da disputare già fuori dai giochi. Fuori dai giochi c’è anche Piazza Unione Europea, fanalino di coda, con 0 punti raccolti, che però potrebbe regalarsi una vittoria e un saluto migliore a questo Palio superando il Centro nella prossima partita. Il Centro invece, dopo la prima roboante sconfitta per 10-0 in favore della Vinicola, riparte pareggiando per 0-0 contro il Bar Carlino, e adesso ha due partite da giocare, contro Piazza e Sambobolinese, che potrebbe lanciarli, in caso di due vittorie, molto vicini alle semifinali.

La classifica vede Vinicola in testa con 7 punti, a seguire con 6 punti Via Rovai, La Graziani, Fibbiana,a 4 punti per la Sambobolinese, 2 punti per Bar Carlino, 1 per Turbone e Centro, e fanalino di coda con 0 punti Piazza Unione Europea.

Spettacolo e verdetti pertanto quasi completamente rimandati alla terza settimana rionale, che vede i seguenti appuntamenti:

● Lunedì 26 Giugno ore 21.30 La Graziani vs Turbone, ore 22.30 Bar Carlino vs Vinicola;

● Martedì 27 Giugno ore 21.30 Centro vs Piazza Unione Europea, ore 22.30 Via Rovai vs Fibbiana;

● Giovedì 29 Giugno ore 21.30 Sambobolinese vs Centro, ore 22.30 La Graziani vs Bar Carlino.

Da Lunedì 26 Giugno tutto il Palio tornerà nella storica location degli impianti sintetici alla Graziani, e chissà se un campo perfetto cambierà la storia delle partite. Sulla Youth League La seconda settimana rionale rimescola anche tutti i verdetti per la Youth League, il Palio delle primavere dei nostri rioni. La Graziani aveva in mano il primo jolly per acchiappare la finale, ma si fa rimontare 2-1 dal Turbone, che così sale a 3 punti e, come Fibbiana e La Graziani, può ancora sognare un posto in finale. La classifica attualmente vede La Graziani e Fibbiana appaiate con 4 punti, e Turbone che segue con 3 punti. Prossime partite in programma Lunedì 26 Giugno alle 20.30 con La Graziani vs Fibbiana e Giovedì 29 Giugno alle 20.30 con Fibbiana vs Turbone.

Chi si giocherà la finale aprendo così la finale del 38° Palio il prossimo 6 Luglio?!