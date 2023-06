Regolamento dehors, via libera dal Consiglio Comunale

Durante lo scorso Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo regolamento per la progettazione di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a esercizi di somministrazione, esercizi commerciali al dettaglio e artigiani, del settore alimentare.

Un provvedimento importante, che segna una svolta epocale e che è il frutto di un lungo lavoro di partecipazione e condivisione svolto dall'Amministrazione per migliorare l'aspetto della città.

Il regolamento prevede la ricognizione dei principali vincoli e dei caratteri specifici in relazione alla collocazione delle strutture esterne, oltre alle norme tecniche alle quali tutte le attività dovranno uniformarsi, alle stesse condizioni e con le stesse possibilità.

Caratteristiche

Le strutture esterne possono essere generalmente caratterizzate da: arredi base (poltrone, divanetti, panche, sedie, tavoli, mensole, ripiani, ecc), elementi di perimetrazione con altezza massima 1,30m, elementi di copertura (ombrelloni, tende parasole, bracci su parametro murario), strutture in elevazione con sistema di copertura, accessori (pedane, fioriere, vasi, posacenere) e infrastruttura impiantistica (riscaldamento, illuminazione, wi-fi).

Le “strutture esterne” devono essere installate in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile, devono essere realizzate in conformità alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche e non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature.

Un disegno più ampio per riqualificare il centro

“Abbiamo lavorato cercando di confrontarci con tutte le realtà interessate - ha spiegato l'assessore al Commercio del Comune di Certaldo Jacopo Masini -. L'idea di fondo del regolamento è quella di dare omogeneità ai dehors, soprattutto dal punto di vista estetico (colori da adottare, strutture, ecc). L'obiettivo è quello di riqualificare il centro in maniera più attrattiva, con installazioni più accoglienti e uniformi”.

Dall’analisi del quadro conoscitivo e dagli approfondimenti svolti dall’ufficio urbanistica, le aree che meritano una maggiore attenzione normativa, relativamente ai criteri localizzativi, compositivi e dimensionali, sono prevalentemente le aree interne al perimetro del territorio urbanizzato.

“Il regolamento arriva in una fase particolare per la parte bassa del paese – ha sottolineato il sindaco Giacomo Cucini – che si appresta a vivere un importante momento di rinascita con la riqualificazione del centro. In questo contesto, le norme sui dehors acquisiscono ancora più valore, perché fanno parte di un disegno più ampio, che prevede un centro completamente collegato e riqualificato”.

La Delibera di Consiglio n.32 del 2023 sull’approvazione del Regolamento è stata votata favorevolmente dai consiglieri presenti del Partito Democratico, di Sarà Certaldo e del Gruppo Misto; astenuto il consigliere Eliseo Palazzo di Lega Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa