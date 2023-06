Soccorso dopo una rissa, aggredisce il personale medico e fugge dall'ospedale

Un ragazzo di 24 anni avrebbe aggredito il personale sanitario intervenuto per soccorrerlo dopo una violenta rissa. La situazione si è poi aggravata quando il giovane si è allontanato dall'ospedale non una, ma due volte, prima di essere fermato dalle forze dell'ordine e riportato al pronto soccorso.

Secondo la ricostruzione degli avvenimenti, la rissa è scoppiata questa mattina intorno alle 5:30 in un locale situato nella periferia di Arezzo. Il giovane è rimasto ferito durante l'alterco. Gli operatori sanitari sono giunti sul posto per fornire le cure necessarie e successivamente hanno trasportato il ragazzo all'ospedale di Arezzo.

Tuttavia, una volta giunto in ospedale, il giovane, senza motivo apparente, ha aggredito gli operatori sanitari. Sfruttando il caos creato, il ragazzo è riuscito poi a fuggire. Le autorità sono state prontamente avvisate della situazione e sono state intraprese immediate ricerche per rintracciarlo. Fortunatamente, è stato individuato poco dopo e fermato dalla polizia. Sono in corso indagini per fare chiarezza sull'intera vicenda.