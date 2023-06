Torna il servizio traghetto sul fiume Arno tra Limite e Tinaia

Arriva l’estate e nelle acque del fiume Arno torna la “Nave”, il servizio traghetto che fa la spola tra Limite e Tinaia. La “Nave” mette in comunicazione Limite sull'Arno (Capraia e Limite) e Tinaia (Empoli), è manovrata dai volontari della Canottieri Limite e si muove lungo una fune fissata sulle due sponde del fiume.



Stamani all’inaugurazione del servizio, gratuito, e che resterà attivo fino a settembre, erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il senatore Dario Parrini, il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, il vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini, il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli, rappresentanti istituzionali, assessori, la Canottieri Limite con il vice presidente Fabrizio Lensi, associazioni e cittadini.



“Una iniziativa di grandissimo significato ed interesse, proprio perché riprende una bella e antica tradizione che testimonia lo stretto legame con l’Arno. La Nave, che sarà attiva per tutta l’estate, aiuta a rivivere il fiume, riappropriandosi di uno scenario che è stato vissuto per secoli, ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani. E’ un modo ulteriore per incentivarne la sua fruizione e per valorizzarlo, ed ecco perché qui troviamo una grande vivibilità del fiume Arno attraverso un servizio molto utilizzato che si rinnova ogni anno, diventando anche festa di comunità”.



“ Si tratta del 22° anno di attività, non considerando il 2020 quando a causa delle misure di prevenzione anti-Covid19 il servizio non venne realizzato, ha dichiarato il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti. Le nostre comunità vivono un rapporto indissolubile con il fiume ed è per questo che le nostre azioni sono tutte tese a dare valore all’Arno, dal punto di vista ambientale e della mobilità alternativa e sostenibile, rappresentando anche uno dei simboli del “Patto per l’Arno”. Inoltre valorizza una eccellenza come la società Canottieri Limite di cui andiamo molto orgogliosi”.



"L'inaugurazione della “Nave” è un momento sempre emozionante, ha sottolineato il vice sindaco di Empoli Fabio Barsottini. Rappresenta, oltre che l'avvio di un servizio per la cittadinanza, una tradizione che torna di anno in anno a unire i nostri territori. Ecco quindi che il fiume Arno diventa un ponte fra territori e comunità, offrendo la possibilità a chi sceglie di usufruire di questo servizio di raggiungere luoghi in maniera inusuale, attraverso la natura. Grazie a chi si è di nuovo impegnato per garantire anche quest'anno l'attivazione del traghetto, che rappresenta anche un simbolo di rispetto per l'ambiente e la cultura locale".



Per Fabrizio Lensi vice presidente della Canottieri Limite: “L’inaugurazione è un momento molto atteso e importante per il territorio e per la Canottieri Limite. L’attività della “Nave”, oltre al valore non solo simbolico di unire le due rive, riporta l’attenzione della popolazione sul fiume, elemento fondamentale per la nostra attività remiera. Ringrazio le amministrazioni comunali per il sostegno e tutti i consiglieri e i soci della Canottieri per il lungo lavoro di rimessaggio, restauro e rinnovo della “Nave” e per l’organizzazione e copertura del servizio per tutto il periodo estivo”.



Si può salire dal lungarno Trento e Trieste lato Limite sull’Arno e da via della Tinaia lato Empoli, il servizio sarà disponibile fino al 24 settembre compreso tre volte la settimana: il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30; il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 e la domenica dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00.



Il servizio traghetto, attivato dal Comune di Capraia e Limite, in qualità di Comune capofila, è gestito dalla Canottieri Limite.



L’inaugurazione di stamani si è svolta in collaborazione con l'associazione “Canto della Tinaia” che ha offerto un brindisi ben augurale.