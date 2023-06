Torna La Cena de' Ciucchi a Fibbiana: tradizione e spettacolo in piazza San Rocco

Sarà sabato 1 luglio la decima attesissima edizione de La Cena de’ Ciucchi. Una serata che è diventata una sfida per gli organizzatori, tra la voglia di rinnovarsi e uno sguardo alla grande tradizione del paese. Dopo più di 10 anni dalla prima iniziativa, e nonostante le difficoltà, il Comitato ha deciso di tornare a organizzare una serata conviviale, con cena e spettacolo, a partire dalle 20, condita da buona volontà per la semplicità dello stare insieme.

Tra passato e presente, riscoprendo come sempre i protagonisti della storia fibbianese, 'una serata tra amici' che hanno sempre mantenuto un legame fortissimo con il paese. Come da tradizione, tutto il ricavato della cena e delle varie iniziative che si svolgeranno durante la serata, sarà devoluto in beneficenza. Quest'anno, alla luce dei recenti eventi, il Comitato ha deciso di devolvere l'intero ricavato a un progetto riguardate le zone alluvionate dell'Emilia Romagna.

Come tutti gli anni, importantissima la collaborazione tra i due circoli e punti di riferimento del paese, Mcl e Casa del Popolo, le cui cucine si occuperanno della preparazione della cena. Ultimo, ma non meno importante, il Premio Ciucco dell'anno e Ciucco ad Honorem, che saranno tenuti segreti fino al Volo del Ciucco, che interromperà la serata a sorpresa e svelerà il nome dei vincitori del 2023.

Sul palco saliranno due gruppi musicali, i 90's Patriots e i Nothing in Common, giovani formazioni del territorio che hanno sposato la causa benefica. Inoltre, sfilate di look vintage e di accessori alla moda, grazie alla collaborazione tra Vintage Store Empoli e BiJousy. Ospite d'onore della serata sarà Filippo Magli, giovanissimo ciclista professionista fibbianese reduce dal Giro d'Italia.

Prenotazioni cena: Circolo MCL e Casa del Popolo Fibbiana, oltre alla possibilità di iscriversi tramite la pagina Facebook.

Pagina Facebook evento per seguire gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/cenadeciucchi/

CHI SIAMO

La Cena de’ Ciucchi è nata più di 10 anni fa, grazie a un’intuizione di Giuseppe Scali, il quale poi coinvolse altri amici. Da lì nacque anche l’idea di una pagina Facebook, interamente dedicata alla storia di Fibbiana e alle attività del comitato, così da poter aggiornare chiunque sulla Cena. Oggi esiste un Comitato di volontari aperto a tutti, che si ritrova anche d’inverno, per studiare la serata, e la pagina Facebook è divenuta archivio per foto storiche ed eventi.

Fonte: Ufficio Stampa