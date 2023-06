Aperitivo sul traghetto tra Limite e Tinaia, il calendario dei concerti

La musica scorre lungo il fiume Arno con l’iniziativa che vede come protagonista “La Nave”, il servizio traghetto, inaugurato proprio ieri, che fa la spola tra Limite e Tinaia durante i mesi estivi.

Musica su “ La Nave” è la proposta dalla Pro Loco di Capraia e Limite in collaborazione con la Canottieri Limite, e il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, per promuovere, con nuove forme di aggregazione e socializzazione, il rapporto della comunità con l'Arno.

L’idea nasce dal binomio musica-fiume, con gruppi musicali che suoneranno a bordo de "La Nave", in uno scenario suggestivo ed originale e, per chi assisterà ai concerti, anche la possibilità di aperitivo e punto ristoro con cibo e bevande, comodamente seduti lungo la sponda dell’Arno.

Le serate programmate sono 4: il 28 giugno, 5, 12, 19 luglio, dalle ore 19, in Lungarno Trento e Trieste.

“Il binomio Arno e comunità si ritrova in questa manifestazione dove il fiume e “La Nave” diventano interpreti della nostra estate. Non solo mezzo di trasporto e dal 1861 protagonista di attività sportive, oggi diventa anche crocevia di divertimento e socialità. Con questa iniziativa diamo il benvenuto all’estate 2023, con la possibilità di ascoltare musica, coinvolgendo i gruppi musicali del paese, e contemporaneamente gustare un ottimo aperitivo lungo la sponda dell’Arno grazie alle attività che hanno aderito all’iniziativa”, ha sottolineato l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini.

"Siamo felici del nuovo progetto che lega il fiume Arno, con la musica su “La Nave”, e gli aperitivi e il divertimento sulle sponde. Un modo innovativo di socializzare e valorizzare il rapporto del paese con il fiume, coniugando tradizione e novità. Abbiamo lavorato tanto a questo progetto e ci auguriamo un’ ampia partecipazione", così Edoardo Antonini presidente Pro Loco Capraia e Limite.

Calendario serate:

28 giugno: “Un fiume di musica” con dj Mirko Mix e Pizzamorzi di Capraia Fiorentina

5 luglio: “ The music party 80’s on the river” by Fabius e Circolo Arci “ I. Montagni” Pubblica Assistenza Limite sull’Arno

12 luglio: “Italian style on the river” musica italiana by Fabius&Vanny e Circolo Arci “ I. Montagni” Pubblica Assistenza Limite sull’Arno

19 luglio: “Arno Rock Pande Gialle” e il Circolo Arci Casa del Popolo Limite sull’Arno

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa