Banca e imprese, incontro formativo gratuito grazie a Cna a Empoli

Si svolgerà mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 17.30, presso la sede CNA di Empoli (via San Rocco, 22), l'incontro formativo gratuito “Rapporto banca-impresa, gli strumenti di dialogo”, l’incontro formativo gratuito organizzato da CNA per fornire agli imprenditori informazioni utili per il controllo degli assetti della propria impresa e per facilitare il dialogo con il sistema bancario.

Saranno presenti Fabio Bianchi, Presidente CNA Empolese Valdelsa (Introduzione e saluti), Marzia Ceccherini e Silvia Fabbrizzi, Consulenti senior Cna Firenze (Quali strumenti a disposizione dell’imprenditore. L'’importanza delle analisi di bilancio e della Centrale Rischi Bancaria), Luca Fabbrini, Responsabile Area Crediti Artigiancredito Toscano (I modelli di valutazione delle aziende: esempi pratici. La valutazione della capacità di rimborso: esempi pratici) e Alessio Nocciolini, Responsabile Area Firenze Bper Banca (Prodotti e relazioni dedicate alle piccole imprese).

Fonte: Cna Empolese Valdelsa