Bandiere Arancioni del Touring Club, inserito un nuovo borgo toscano

C'è anche un borgo toscano tra le 5 nuove Bandiere Arancioni assegnate dal Touring Club Italiano nel 2023. Per i 25 anni Monteverdi Marittimo, piccolo borgo della Valdicecina in provincia di Pisa, è tra i 279 centri premiati e certificati.

Monteverdi Marittimo è una cittadina fortificata sulle colline della Val di Cecina, in provincia di Pisa, caratterizzata da un fitto reticolo di vicoli che si aprono su piazze e scorci suggestivi. La cittadina si trova non lontana da altre Bandiere Arancioni assegnate nel corso degli anni, come Peccioli, Pomarance, Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Casciana Terme Lari.