Basket 3×3 Under 16 Maschile, quartetto Abc alla finale regionale

Dopo aver vinto il concentramento fiorentino, il quartetto gialloblu formato dai classe 2008 Samuele Agbegninou, Francesco Borghesi, Jonathan Bufalini e Federico Zecchi scenderà in campo sabato 1 luglio al PalaMacchia di Livorno per la finale regionale 3×3 Under 16 Maschile, che metterà in palio il titolo di campioni toscani e il pass per la finale nazionale in programma dal 21 al 27 agosto a Lignano Sabbiadoro.

A contendersi il titolo della categoria riservata alle annate 2007/2008/2009, le dieci formazioni vincitrici dei rispettivi concentramenti della prima fase, che saranno divise in due gironi all’italiana composti da cinque squadre ciascuno, con gare di sola andata. Al termine, le prime due squadre classificate di ciascun girone saranno ammesse alla fase ad eliminazione diretta, con semifinali incrociate e finalissima.

· GIRONE A | Abc Castelfiorentino, Olimpia Legnaia, Don Bosco Livorno A, Biancorosso Empoli, San Giobbe Chiusi

· GIRONE B | Terranuova Basket, Laurenziana Basket, Don Bosco Livorno B, Don Bosco Livorno C, Basketball Club Lucca

Il ritrovo delle squadre è in programma alle 17.15 con inizio gare alle 17.30.

Fonte: Abc - Ufficio stampa